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Спецпризначенці “Альфа” СБУ стали лідерами за кількістю уражень росіян у липні, – Зеленський

Всі підрозділи Сил оборони знешкодили за допомогою безпілотників 30 272 російських військових.

Спецпризначенці “Альфа” СБУ стали лідерами за кількістю уражень росіян у липні, – Зеленський
Фото: СБУ

У липні лідером за кількістю уражень російських сил став спецпідрозділ “Альфа” Служби безпеки України. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський з посиланням на звіт Міністерства оборони України.

Загалом упродовж місяця всі підрозділи Сил оборони знешкодили за допомогою безпілотників 30 272 російських військових – вони ліквідовані та важкопоранені. 

“І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження”, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових.

Пріоритетом для України залишається збільшення постачання дронів для військових та ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів.

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