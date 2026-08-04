У липні лідером за кількістю уражень російських сил став спецпідрозділ “Альфа” Служби безпеки України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський з посиланням на звіт Міністерства оборони України.
Загалом упродовж місяця всі підрозділи Сил оборони знешкодили за допомогою безпілотників 30 272 російських військових – вони ліквідовані та важкопоранені.
“І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження”, – додав Зеленський.
Президент зазначив, що росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових.
Пріоритетом для України залишається збільшення постачання дронів для військових та ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів.
- Раніше стало відомо, що Зеленський погодив нові спецоперації СБУ для протидії російській агресії.
- Протягом 40-денної кампанії впливу на РФ, яку погодив президент Володимир Зеленський, Служба безпеки вдарила по більше ніж 100 стратегічних об'єктах у тилу РФ та на окупованих територіях.