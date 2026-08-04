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У липні лідером за кількістю уражень російських сил став спецпідрозділ “Альфа” Служби безпеки України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський з посиланням на звіт Міністерства оборони України.

Загалом упродовж місяця всі підрозділи Сил оборони знешкодили за допомогою безпілотників 30 272 російських військових – вони ліквідовані та важкопоранені.

“І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження”, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових.

Пріоритетом для України залишається збільшення постачання дронів для військових та ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів.