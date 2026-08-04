Зеленський офіційно представив Клименка на посаді нового секретаря РНБО

Президент очікує від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення треба ухвалити заради більших результатів для України.

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Ігор довів свою ефективність роботою в Міністерстві внутрішніх справ України. За своєю природою МВС України – це система безпекових і рятувальних структур, які керуються та спрямовуються саме через міністра внутрішніх справ. Ігор дуже добре координував їхню роботу. Тепер в РНБО України саме таку координаційну функцію треба максимально посилити”, – сказав президент.

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Зеленський розраховує, що “секретар РНБО разом із Прем’єр-міністром України, разом з усіма необхідними посадовцями, командою Офісу, разом із військовими, разом із нашими спеціальними службами додасть оперативності та змістовності всій роботі з підготовки до зими”.

Президент також очікує більш предметної та злагодженої взаємодії між усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

“Україні треба максимально швидко провести всю підготовчу роботу для локалізації в Україні виробництва ППО, необхідних нам ракет та іншої додаткової зброї. Треба приділяти більше уваги кіберзагрозам, які є від Росії, протидіяти російській дезінформації та інформаційним операціям, які вони проводять”, – зазначає український лідер.

Окрім того, Зеленський очікує від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення треба ухвалити заради більших результатів для України.