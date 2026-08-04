Росіяни атакували медичний заклад у середмісті Херсона

До лікарні звернувся 58-річний чоловік, який постраждав внаслідок дронової атаки в центрі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
У нього діагностували мінно-вибухову травму.
Близько 08:15 російські окупаційні війська з дрона атакували територію одного з медзакладів у середмісті.
Постраждали три працівниці закладу. Жінка 52 років дістала контузію та мінно-вибухову травму.
61-річна жінка має контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, гостру реакцію на стрес. Їй призначено амбулаторне лікування. 62-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес.
Надалі постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
- Учора російська армія атакувала Херсонщину дронами, із авіації та артилерії. Вбиті дві людини. Ще 18 осіб поранені. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлі, автозаправні станції, господарські споруди, приватне підприємство, автівки швидкої та приватні автомобілі.