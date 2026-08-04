Росіяни атакували медичний заклад у середмісті Херсона

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До лікарні звернувся 58-річний чоловік, який постраждав внаслідок дронової атаки в центрі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У нього діагностували мінно-вибухову травму.

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Близько 08:15 російські окупаційні війська з дрона атакували територію одного з медзакладів у середмісті.

Постраждали три працівниці закладу. Жінка 52 років дістала контузію та мінно-вибухову травму.

61-річна жінка має контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, гостру реакцію на стрес. Їй призначено амбулаторне лікування. 62-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес.

Надалі постраждалі лікуватимуться амбулаторно.