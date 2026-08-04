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САП: Справу про розкрадання понад 16 млн грн МВС передали до суду

До речі, ВАКС уже затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім топпосадовцем МВС, фігурантом справи.

САП: Справу про розкрадання понад 16 млн грн МВС передали до суду
МВС
Фото: ukrinform.ua

До суду передали обвинувальний акт щодо колишнього керівника Центру обслуговування підрозділів МВС України та ще шести осіб. 

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, зловмисників викрили на привласненні мільйонів, наданні хабарів і легалізації незаконного майна.

У 2020 році один із керівників МВС разом із очільником держустанови організували перемогу визначеної компанії в тендері на закупівлю систем відеоспостереження і контролю доступу для будівель відомства. Попри значно завищену вартість обладнання, установа перерахувала кошти, і це завдало державі збитків на понад 16 млн грн.

Працівники фірми купували техніку в офіційного представника виробника, а потім через низку фіктивних операцій штучно накручували ціну перед постачанням до МВС. Отриману різницю вони перераховували на рахунки інших фірм і переводили в готівку. 

Для перемоги фірми в закупівлі, підприємець протягом 2018–2019 років через власну громадську організацію передав посадовцю МВС у безоплатне користування чотири елітні авто вартістю понад 6 млн грн.

Учасникам схеми інкримінують привласнення майна, хабарництво і відмивання доходів. Водночас ВАКС уже затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім топпосадовцем МВС, за умовами якої той зобов’язався повністю відшкодувати завдані збитки.

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