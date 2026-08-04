​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники врятували 17-річного угорця, якого течією Тиси занесло в Україну

Доля ще одного молодого чоловіка залишається невідомою.

Прикордонники врятували 17-річного угорця, якого течією Тиси занесло в Україну
На Тисі врятували 17-річного угорця
Фото: ДПСУ

Прикордонники Мукачівського загону врятували 17-річного громадянина Угорщини. Сильна течія річки Тиса винесла хлопця до українського берега.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Про двох юнаків, яких несло течією, українських прикордонників повідомили угорські колеги. До пошуково-рятувальної операції залучили катер.

Реклама

Одного з хлопців вдалося знайти. Його доправили на берег і надали необхідну допомогу. Після цього юнака передали угорській стороні.

За словами врятованого, він відпочивав на березі Тиси разом із 20-річним другом. Коли старший хлопець почав тонути, він кинувся йому на допомогу. Однак сильна течія віднесла його до українського берега. Доля 20-річного угорця наразі залишається невідомою.

У Мукачівському прикордонному загоні закликали громадян бути обережними поблизу прикордонних водойм. Там наголосили, що стрімка течія Тиси становить небезпеку навіть для досвідчених плавців.

Фото: ДПСУ

  • Станом на кінець липня лише на водоймах Києва з початку 2026 року загинули 34 людини, серед них – троє дітей. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies