Прикордонники врятували 17-річного угорця, якого течією Тиси занесло в Україну

Прикордонники Мукачівського загону врятували 17-річного громадянина Угорщини. Сильна течія річки Тиса винесла хлопця до українського берега.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Про двох юнаків, яких несло течією, українських прикордонників повідомили угорські колеги. До пошуково-рятувальної операції залучили катер.
Одного з хлопців вдалося знайти. Його доправили на берег і надали необхідну допомогу. Після цього юнака передали угорській стороні.
За словами врятованого, він відпочивав на березі Тиси разом із 20-річним другом. Коли старший хлопець почав тонути, він кинувся йому на допомогу. Однак сильна течія віднесла його до українського берега. Доля 20-річного угорця наразі залишається невідомою.
У Мукачівському прикордонному загоні закликали громадян бути обережними поблизу прикордонних водойм. Там наголосили, що стрімка течія Тиси становить небезпеку навіть для досвідчених плавців.
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