Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці ДПСУ зупинили спробу прориву росіян на Харківщині

Українські бійці знищили сім штурмових груп.

Бійці ДПСУ зупинили спробу прориву росіян на Харківщині
Фото: ДПСУ

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону відбили спробу прориву російських військ у напрямку населеного пункту Артільне Харківської області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"На Північно-Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб просунутися вперед, кидаючи в бій малі штурмові групи. Бійці 4-го прикордонного загону вкотре зірвали плани загарбників на напрямку населеного пункту Артільне", – ідеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи українські захисники знищили:

  • сім російських штурмових груп;
  • три автомобілі, які використовувалися для переміщення особового складу та підвезення ресурсів;
  • три укриття, де окупанти намагалися закріпитися та накопичити сили.

У ДПСУ наголосили, що українські підрозділи продовжують стримувати спроби противника просунутися на цьому напрямку.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies