Бійці ДПСУ зупинили спробу прориву росіян на Харківщині

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону відбили спробу прориву російських військ у напрямку населеного пункту Артільне Харківської області.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
"На Північно-Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб просунутися вперед, кидаючи в бій малі штурмові групи. Бійці 4-го прикордонного загону вкотре зірвали плани загарбників на напрямку населеного пункту Артільне", – ідеться у повідомленні.
У результаті бойової роботи українські захисники знищили:
- сім російських штурмових груп;
- три автомобілі, які використовувалися для переміщення особового складу та підвезення ресурсів;
- три укриття, де окупанти намагалися закріпитися та накопичити сили.
У ДПСУ наголосили, що українські підрозділи продовжують стримувати спроби противника просунутися на цьому напрямку.