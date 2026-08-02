Бійці ДПСУ зупинили спробу прориву росіян на Харківщині

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Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону відбили спробу прориву російських військ у напрямку населеного пункту Артільне Харківської області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"На Північно-Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб просунутися вперед, кидаючи в бій малі штурмові групи. Бійці 4-го прикордонного загону вкотре зірвали плани загарбників на напрямку населеного пункту Артільне", – ідеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи українські захисники знищили:

сім російських штурмових груп;

три автомобілі, які використовувалися для переміщення особового складу та підвезення ресурсів;

три укриття, де окупанти намагалися закріпитися та накопичити сили.

У ДПСУ наголосили, що українські підрозділи продовжують стримувати спроби противника просунутися на цьому напрямку.