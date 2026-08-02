Росіяни скинули КАБи на Зеленівку Херсонської області

Уранці 2 серпня російські війська завдали авіаудару по Зеленівці Херсонської області. Пошкоджена соціальна інфраструктура.
Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.
"Близько 10:00 російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Зеленівському старостинському округу. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень об’єкти соціальної сфери", – ідеться у повідомленні.
- Минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 35 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 31 – зазнала поранень.