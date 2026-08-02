Росіяни скинули КАБи на Зеленівку Херсонської області

"Близько 10:00 російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Зеленівському старостинському округу. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень об’єкти соціальної сфери", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

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