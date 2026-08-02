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Російські дрони атакували два підприємства та об'єкт критичної інфраструктури на Полтавщині

Через атаку виникли аварійні відключення електроенергії та газопостачання.

Російські дрони атакували два підприємства та об'єкт критичної інфраструктури на Полтавщині
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Уранці 2 серпня російські безпілотники атакували Полтавський район. Внаслідок влучань пошкоджено два промислові підприємства та один об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, через ворожу атаку сталися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання. Наразі фахівці працюють над відновленням пошкоджених мереж.

"Сьогодні зранку зафіксовано влучання ворожих БПЛА по двох промислових підприємствах та по об'єкту критичної інфраструктури у Полтавському районі. Через ворожу атаку сталися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання. Фахівці проводять роботи з відновлення мереж", – повідомив очільник ОВА.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

  • У ніч на 30 липня російська армія атакувала Полтавщину, запустивщи дрони типу Shahed. Загинула людина, понівечений термінал «Нової пошти».
  • 25 липня ворожа армія вдарила безпілотниками по 2 АЗС та пожежній частині. Після ударів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, попри загрозу повторних атак.
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