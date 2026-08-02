Партизани "АТЕШ" знищили ретранслятор російських дронів у Бєлгородській області

Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про проведення диверсії у місті Валуйки Бєлгородської області РФ, у результаті якої було виведено з ладу об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє партизаниський рух "АТЕШ".

За інформацією партизанів, головною ціллю стала вежа з потужним ретранслятором, який російські військові використовували для посилення сигналу керування своїми безпілотниками, зокрема ударними БпЛА типу Shahed, що застосовуються для атак по території України.

У "АТЕШ" стверджують, що ліквідація цього вузла суттєво ускладнила для російських військ процес наведення та координації безпілотників.

Крім того, за твердженням партизанського руху, внаслідок диверсії були порушені канали зв'язку російських військ. Це призвело до перебоїв у передачі наказів, обміні оперативною інформацією та координації дій підрозділів у прикордонному районі.

"Кожен виведений з ладу ретранслятор – це ще один розрив у системі управління ЗС РФ. Ми знищуватимемо ретранслятори росіян у промислових масштабах. Робота продовжується", – заявили в русі "АТЕШ".