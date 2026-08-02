Росія за добу 90 разів обстріляла Сумщину: є загибла і восьмеро постраждалих

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

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Протягом минулої доби російські війська здійснили 90 обстрілів по 34 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумської області. Є загибла, восьмеро поранених та руйнування будинків.

Про це повідомила Сумська ОВА.

За інформацією ОВА, у лікарні померла 47-річна жінка, яка отримала тяжкі поранення під час російського удару по Роменській громаді 30 липня.

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Внаслідок нових атак постраждали у Сумській громаді 31-річна жінка, у Глухівській громаді – 53-річний чоловік, у Ямпільській громаді – 57-річний чоловік та 12-річний хлопець, у Березівській громаді – 28-річний чоловік, у Конотопській громаді – 55-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, у Боромлянській громаді – чоловіки віком 33 та 65 років, які травмувалися після наїзду автомобіля на ворожий вибуховий пристрій.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, автомобілі, нежитлові приміщення та інші об'єкти цивільної інфраструктури в низці громад області. У Середино-Будській громаді один приватний будинок повністю знищено.

Крім того, за минулу добу з прикордонних громад Сумщини спільними зусиллями місцевої влади, рятувальників, поліції та громадських організацій було евакуйовано 21 людину.

За даними Сумської ОВА, протягом доби повітряна тривога в області тривала 21 годину 28 хвилин.