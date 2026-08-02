Росія уночі атакувала Харків дронами: постраждали двоє дітей та літній чоловік (доповнено)

Також у селі Логачівка через атаку ворожих дронів постраждав рятувальник.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уночі російські дрони атакували Індустріальний район Харкова. Унаслідок атаки постраждали двоє дітей та 74-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в Індустріальному районі було зафіксовано кілька ударів ворожими БпЛА.

Реклама

Внаслідок обстрілу постраждали 8-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Лікарі діагностували в дітей гостру реакцію на стрес.

Також медична допомога знадобилася 74-річному чоловікові, який також зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали потерпілому всю необхідну допомогу.

За інформацією ДСНС, уночі російські війська завдали ударів безпілотниками по селу Логачівка Харківського району.

Внаслідок влучань виникло два осередки пожеж: горіли складська будівля, дерев'яні піддони та приміщення СТО. Пошкоджено приватні будинки, складські та господарські споруди.

Під час ліквідації наслідків атаки постраждав рятувальник — його госпіталізували до лікувального закладу.