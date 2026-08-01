Російський дрон влучив в АЗС у Шевченківському районі Харкова

У Харкові російський ударний безпілотник влучив у автозаправну станцію в Шевченківському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив удар по району. Наразі інформацію про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюють.
Близько обіду Синєгубов вже писав про обстріл саме Шевченківського району – складів. Він зазначив, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. На щастя жінка, яку вважали зниклою, вийшла на зв’язок.
- Вранці російська армія атакувала в Харкові склад з книгами видавництва «Ранок». Площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів. Один чоловік отримав поранення.
- Вчора окупанти били по Немишлянському району міста. Внаслідок атаки постраждала жінка, їй надали медичну допомогу.