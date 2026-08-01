Російський дрон влучив в АЗС у Шевченківському районі Харкова

Це вже вдруге за день росіяни тероризують цей район міста.

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У Харкові російський ударний безпілотник влучив у автозаправну станцію в Шевченківському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив удар по району. Наразі інформацію про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюють.

Близько обіду Синєгубов вже писав про обстріл саме Шевченківського району – складів. Він зазначив, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. На щастя жінка, яку вважали зниклою, вийшла на зв’язок.