Росія у ніч на 1 серпня знову вдарила по складу навчальної літератури.

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Росія знову вдарила по складу з підручниками

Унаслідок російської нічної атаки було уражено склад навчальної літератури. Там зберігалися підручники, надруковані та підготовлені до відправлення в українські школи.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко у Facebook.

За його словами, за попередніми даними, у склад влучили два безпілотники типу Shahed. Площа пожежі перевищила 9 тис. кв. м. Масштаби втрат ще оцінюють спільно з видавництвом та Інститутом модернізації змісту освіти.

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Бутенко зазначив, що це вже друга подібна атака за останні два тижні. У липні російські війська знищили понад 410 тис. підручників, призначених для школярів цього навчального року.

«Склади й друкарні обирають цілями свідомо – разом із накладами намагаються знищити українську мову, історію й памʼять – усе, з чого росте ідентичність наших дітей», – пояснив міністр.

Водночас Бутенко запевнив, що електронні версії підручників будуть доступні всім учням і ученицям. Міністерство освіти і науки робить усе можливе, аби новий навчальний рік розпочався вчасно, а освітній процес відбувався без перешкод.

Що відомо про попередній удар?

Унаслідок російського удару 19 липня знищено понад 410 тисяч підручників для українських шкіл. Книги мали надійти до закладів освіти до початку нового навчального року.