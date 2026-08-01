Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Електронними версіями забезпечать усіх, – міністр освіти після нового удару по складу підручників

Росія у ніч на 1 серпня знову вдарила по складу навчальної літератури.

Електронними версіями забезпечать усіх, – міністр освіти після нового удару по складу підручників
Росія знову вдарила по складу з підручниками
Фото: Андрій Бутенко

Унаслідок російської нічної атаки було уражено склад навчальної літератури. Там зберігалися підручники, надруковані та підготовлені до відправлення в українські школи.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко у Facebook.

За його словами, за попередніми даними, у склад влучили два безпілотники типу Shahed. Площа пожежі перевищила 9 тис. кв. м. Масштаби втрат ще оцінюють спільно з видавництвом та Інститутом модернізації змісту освіти.

Реклама

Бутенко зазначив, що це вже друга подібна атака за останні два тижні. У липні російські війська знищили понад 410 тис. підручників, призначених для школярів цього навчального року.

«Склади й друкарні обирають цілями свідомо – разом із накладами намагаються знищити українську мову, історію й памʼять – усе, з чого росте ідентичність наших дітей», – пояснив міністр.

Водночас Бутенко запевнив, що електронні версії підручників будуть доступні всім учням і ученицям. Міністерство освіти і науки робить усе можливе, аби новий навчальний рік розпочався вчасно, а освітній процес відбувався без перешкод.

Що відомо про попередній удар?

  • За попередньою оцінкою МОН та Інституту модернізації змісту освіти, втрачено понад 260 тисяч уже надрукованих підручників для дев'ятих класів. Також знищено близько 150 тисяч підручників для четвертих класів, які перебували у друці.
  • Весь наклад доведеться друкувати повторно, через що постачання цих книжок до шкіл відкладуть щонайменше на кілька місяців. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies