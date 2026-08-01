Унаслідок російської нічної атаки було уражено склад навчальної літератури. Там зберігалися підручники, надруковані та підготовлені до відправлення в українські школи.
Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко у Facebook.
За його словами, за попередніми даними, у склад влучили два безпілотники типу Shahed. Площа пожежі перевищила 9 тис. кв. м. Масштаби втрат ще оцінюють спільно з видавництвом та Інститутом модернізації змісту освіти.
Бутенко зазначив, що це вже друга подібна атака за останні два тижні. У липні російські війська знищили понад 410 тис. підручників, призначених для школярів цього навчального року.
«Склади й друкарні обирають цілями свідомо – разом із накладами намагаються знищити українську мову, історію й памʼять – усе, з чого росте ідентичність наших дітей», – пояснив міністр.
Водночас Бутенко запевнив, що електронні версії підручників будуть доступні всім учням і ученицям. Міністерство освіти і науки робить усе можливе, аби новий навчальний рік розпочався вчасно, а освітній процес відбувався без перешкод.
Що відомо про попередній удар?
- Унаслідок російського удару 19 липня знищено понад 410 тисяч підручників для українських шкіл. Книги мали надійти до закладів освіти до початку нового навчального року.
- За попередньою оцінкою МОН та Інституту модернізації змісту освіти, втрачено понад 260 тисяч уже надрукованих підручників для дев'ятих класів. Також знищено близько 150 тисяч підручників для четвертих класів, які перебували у друці.
- Весь наклад доведеться друкувати повторно, через що постачання цих книжок до шкіл відкладуть щонайменше на кілька місяців.