На Миколаївщині російський БпЛА атакував АЗС: постраждали троє людей

Удень російські війська, попередньо безпілотником "Клин", атакували автозаправну станцію в Миколаївському районі.
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Внаслідок ворожого удару постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь.
За попередньою інформацією, усі вони отримали легкі травми. Наразі постраждалі проходять медичне обстеження.
Також ворог атакував реактивним БпЛА типу "Shahed" Веселинівську громаду. Внаслідок удару поранено 60-річного чоловіка. Стан постраждалого стабільний.
- Російські окупанти атакували дронами Подільський район Одещини. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє малолітніх дітей.