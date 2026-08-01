На Миколаївщині російський БпЛА атакував АЗС: постраждали троє людей

За попередньою інформацією, усі вони отримали легкі травми. Наразі постраждалі проходять медичне обстеження.

Внаслідок ворожого удару постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов .

Через дронову атаку у Миколаєві постраждав будинок

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