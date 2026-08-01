Площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія атакувала сьогодні Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками і поцілила у склад місцевого видавництва.

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Виникла пожежа, площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.

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