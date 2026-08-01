Росія атакувала сьогодні Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками і поцілила у склад місцевого видавництва.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.
Один чоловік отримав поранення.
Внаслідок ворожого обстрілу досі вирує масштабна пожежа. Ліквідація наслідків атаки триває.
Підрозділи ДСНС, Національна поліція, бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.
- Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждали 6 людей, є руйнування цивільної інфраструктури.