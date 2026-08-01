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Росія поцілила у Харкові у склад місцевого видання, є поранений (оновлено)

Виникла пожежа, площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.

Росія поцілила у Харкові у склад місцевого видання, є поранений (оновлено)

Росія атакувала сьогодні Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками і поцілила у склад місцевого видавництва.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.

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Один чоловік отримав поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу досі вирує масштабна пожежа. Ліквідація наслідків атаки триває.

Підрозділи ДСНС, Національна поліція, бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

  • Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждали 6 людей, є руйнування цивільної інфраструктури.
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