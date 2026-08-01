Бійці ГУР уразили ворожий «Панцир-С1», катер «Сарган» та станцію управління БПЛА росіян

Оператори Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міноборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях півдня України.
Про це повідомили у ГУР МОУ.
У ніч на 30 липня українські розвідники уразили ЗРК «Панцир-С1» на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Також ураження завдано катеру проєкту 1100М "Сарган" у Керчі та наземній станції управління безпілотними літальними апаратами "Форпост" в Євпаторії.
Орієнтовна вартість знищеного російського ЗРГК «Панцир-С1» становить близько 15 мільйонів доларів, а катера – приблизно 6 мільйонів доларів.
Українські сили продовжують завдавати точкових ударів по військовій інфраструктурі та техніці окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях.