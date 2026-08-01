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Бійці ГУР уразили ворожий «Панцир-С1», катер «Сарган» та станцію управління БПЛА росіян

Уражено наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами "Форпост" в Євпаторії.

Бійці ГУР уразили ворожий «Панцир-С1», катер «Сарган» та станцію управління БПЛА росіян
ураження ворожого катера "Сарган"
Фото: скрінщот з відео

Оператори Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міноборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомили у ГУР МОУ.

У ніч на 30 липня українські розвідники уразили ЗРК «Панцир-С1» на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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Також ураження завдано катеру проєкту 1100М "Сарган" у Керчі та наземній станції управління безпілотними літальними апаратами "Форпост" в Євпаторії.

Орієнтовна вартість знищеного російського ЗРГК «Панцир-С1» становить близько 15 мільйонів доларів, а катера – приблизно 6 мільйонів доларів.

Українські сили продовжують завдавати точкових ударів по військовій інфраструктурі та техніці окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях.

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