Екіпаж "Білих янголів" евакуював мешканців трьох громад Сумщини

Поліцейські вивезли до безпечних місць мешканців Миколаївської, Буринської та Білопільської громад.

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Поліцейські евакуаційного підрозділу "Білі янголи" вивезли до безпечних місць мешканців Миколаївської, Буринської та Білопільської громад Сумської області. Під час кожної місії правоохоронці працювали в умовах постійної загрози російських атак.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

За інформацією правоохоронців, у небі постійно перебували російські ударні та розвідувальні безпілотники, які відстежували будь-яке пересування. Попри небезпеку, поліцейські щоразу вирушали до людей, які потребували допомоги та чекали на евакуацію.

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Із одного із сіл Миколаївської громади "Білі янголи" евакуювали 76-річну Марію та 51-річну Ніну.

З прикордонного населеного пункту Буринської громади правоохоронці вивезли 87-річну Олександру, 59-річного Володимира та 58-річну Людмилу.

Також поліцейські провели евакуацію в Білопільській громаді, звідки до безпечного місця доправили 79-річну Ніну та її 56-річного сина.