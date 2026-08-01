Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в центрі Одеси

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Російські війська атакували Одесу безпілотниками. Відомо про влучання ворого БпЛА у агатоповерховий житловий будинок в центрі міста.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, один з ворожих БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок в центрі Одеси", – каже він.

За інформацією МВА, через удар постраждав 18-річний хлопець. Згодом очільник ОВА додав, що є другий поранений - 28-річний чоловік. Обидвох постраждалих госпіталізували.

На місці працюють усі екстрені служби.