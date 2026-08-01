У Києві презентували сайт для допомоги військовим, які повернулися з російського полону

Матеріали, розміщені на сайті, розроблені за участі ветеранів з досвідом полону, психологів та спеціалістів з реабілітації.

У Києві презентували сайт homecoming.in.ua призначеного для допомоги військовим, які повернулися з російського полону, а також їхнім родинам.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Сайт розроблений за участі звільнених з полону. На ньому є розділи, призначені не лише для військових, які повернулися, але й для родин та представників ЗМІ.

Матеріали, розміщені на сайті, розроблені за участі ветеранів з досвідом полону, зокрема Максима Буткевича, Романа Борща, а також психологів та спеціалістів з реабілітації.

Звільнені з полону та їхні родини зможуть дізнатися зокрема, як правильно дбати про власне здоров'я, відновлювати документи, отримувати соціальні гарантії, отримувати та надавати підтримку побратимам, спілкуватися з журналістами, щоби не зашкодити собі та тим, хто ще перебуває у ворожій неволі.

Матеріали на сайті створені у співпраці з Координаційним штабом, Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, командуванням Медичних сил, Службою безпеки України, ГО “Блакитний птах”, а також інших державних і громадських організацій, які долучаються до відновлення військових та цивільних українців звільнених з російської неволі.