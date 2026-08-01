На Львівщині через ДТП за участі рейсового автобуса травмувалися 11 людей, серед них двоє дітей

На Дрогобиччині зіткнулися легковик та рейсовий автобус.

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На Львівщині поліція розслідує ДТП за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса, внаслідок якої травмувалися 11 людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Аварія сталася 31 липня близько 19:30 на автодорозі "Дрогобич – Довголука" між містом Стебник і селом Доброгостів Дрогобицького району.

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За попередніми даними правоохоронців, 37-річний іноземець, керуючи автомобілем Skoda Octavia, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN під керуванням 46-річного жителя Дрогобицького району. У салоні автобуса перебували 14 пасажирів.

Фото: поліція Львівської області

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій легковика, дві його пасажирки віком 12 та 15 років, а також водій автобуса і семеро пасажирок автобуса віком від 22 до 59 років. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Фото: поліція Львівської області

За фактом ДТП слідчі Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.