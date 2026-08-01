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Російський кіновиш пропонує вступ без іспитів за рік служби на війні, – ЦПД

Фактично вища освіта у Росії стала наживкою для залучення молоді на фронт.

Російський кіновиш пропонує вступ без іспитів за рік служби на війні, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські виші остаточно перетворюються на звичайні вербувальні пункти, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Йдеться, зокрема, про випадок у головному кіновиші Росії – Всеросійському державному інституті кінематографії. 

Операторський факультет закладу відкрито пообіцяв абітурієнтам зарахування на бюджет без вступних іспитів, але з умовою – попереднім підписанням контракту з Міноборони на рік служби у підрозділах безпілотних систем.

“Показово, що в цій схемі абітурієнтам навіть не пропонують навчання бодай для вигляду. Система працює за принципом чистого бартеру: спочатку ти йдеш на війну, а вже потім, якщо виживеш, у 2027 році тебе без іспитів зарахують на перший курс, нададуть гуртожиток і статус “ветерана””, – зазначили у ЦПД. 

Фактично вища освіта у Росії стала наживкою для залучення молоді на фронт.

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