Російські виші остаточно перетворюються на звичайні вербувальні пункти, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Йдеться, зокрема, про випадок у головному кіновиші Росії – Всеросійському державному інституті кінематографії.

Операторський факультет закладу відкрито пообіцяв абітурієнтам зарахування на бюджет без вступних іспитів, але з умовою – попереднім підписанням контракту з Міноборони на рік служби у підрозділах безпілотних систем.

“Показово, що в цій схемі абітурієнтам навіть не пропонують навчання бодай для вигляду. Система працює за принципом чистого бартеру: спочатку ти йдеш на війну, а вже потім, якщо виживеш, у 2027 році тебе без іспитів зарахують на перший курс, нададуть гуртожиток і статус “ветерана””, – зазначили у ЦПД.

Фактично вища освіта у Росії стала наживкою для залучення молоді на фронт.