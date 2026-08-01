Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували вже 59 атак росіян

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Станом на 16:00 1 серпня росіяни 59 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бунякине, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Суходіл та Безсалівка.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксували одну спробу ворога просунутися вперед. Водночас окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники дев'ять разів намагалися прорвати оборону в районах Стариці, Ізбицького та Іващиного, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському українські воїни відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Андріївки, Новомихайлівки, Шийківки, Новоселівки і Діброви.

На Слов’янському окупанти 14 разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Різниківки, три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили дві атаки противника в районі Привільного.

На Костянтинівському загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки, два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку зафіксували 18 спроб окупантів потіснити наших воїнів із позицій у районах Котлиного, Удачного, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове й Білицьке, одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському українські воїни успішно відбили три атаки противника в районі Рибного.

На Куп’янському, Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.