Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували вже 59 атак росіян

На Покровському напрямку зафіксували 18 спроб окупантів потіснити наших воїнів із позицій.

Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували вже 59 атак росіян
Військовослужбовці ЗСУ
Фото: facebook/ Генштаб

Станом на 16:00 1 серпня росіяни 59 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бунякине, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Суходіл та Безсалівка.

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксували одну спробу ворога просунутися вперед. Водночас окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники дев'ять разів намагалися прорвати оборону в районах Стариці, Ізбицького та Іващиного, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському українські воїни відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Андріївки, Новомихайлівки, Шийківки, Новоселівки і Діброви.

На Слов’янському окупанти 14 разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Різниківки, три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили дві атаки противника в районі Привільного.

На Костянтинівському загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки, два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку зафіксували 18 спроб окупантів потіснити наших воїнів із позицій у районах Котлиного, Удачного, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове й Білицьке, одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському українські воїни успішно відбили три атаки противника в районі Рибного.

На Куп’янському, Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies