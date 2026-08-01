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Росіяни поцілили у Харкові по складу видавництва “Ранок” з підручниками

У приміщення поцілили ударними безпілотниками.

Росіяни поцілили у Харкові по складу видавництва “Ранок” з підручниками

Росіяни поцілили сьогодні у Харкові по складах видавництва “Ранок”, де зберігалися підручники.

Про це повідомив голова наглядової ради видавничої корпорації “RNK-Ranok” Віктор Круглов.

“Приліт на склад “Ранка” в Харкові. Горять підручники”, – йдеться у його дописі на соціальній платформі Facebook.

Раніше повідомлялося, що росіяни поцілили у склад видання ударними безпілотниками. Площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.

Один чоловік отримав поранення.

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