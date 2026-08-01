Росіяни поцілили сьогодні у Харкові по складах видавництва “Ранок”, де зберігалися підручники.
Про це повідомив голова наглядової ради видавничої корпорації “RNK-Ranok” Віктор Круглов.
“Приліт на склад “Ранка” в Харкові. Горять підручники”, – йдеться у його дописі на соціальній платформі Facebook.
Раніше повідомлялося, що росіяни поцілили у склад видання ударними безпілотниками. Площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.
Один чоловік отримав поранення.
- Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що впродовж липня російські атаки знищили понад 1,5 мільйона українських книжок.
- Унаслідок російського удару 19 липня знищено понад 410 тисяч підручників для українських шкіл.