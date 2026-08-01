На Харківщині російський удар пошкодив “швидку”

В автомобіль бригади екстреної медичної допомоги влучив ворожий дрон на оптоволокні.

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У Харківській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили в обласній поліції.

Війська РФ скерували безпілотник по населеному пункту Богодухівського району.

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Уранці 1 серпня в селищі Золочівської громади ворожий дрон на оптоволокні влучив у “швидку”.

Унаслідок удару пошкоджено автомобіль бригади екстреної медичної допомоги. Постраждалих немає.

Поліцейські документують наслідки ворожої атаки. За фактом збройної агресії російської федерації відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.