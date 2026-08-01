Унаслідок удару РФ по складу Rozetka загинув працівник, ще семеро людей поранені

Під час російської атаки вранці реактивний безпілотник Shahed влучив у склад компанії Rozetka. Про це повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна у Facebook.

На момент удару на складі працювали 270 людей. Унаслідок атаки загинув працівник компанії Володимир Мельниченко. Ще семеро людей дістали поранення та перебувають у лікарні. Один із них – у важкому стані.

Чечоткіна зазначила, що компанія забезпечить постраждалих і родини загиблого медичною, психологічною та матеріальною допомогою.

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«На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною», – написала співвласниця компанії.

Попри руйнування, компанія продовжує роботу.

Удар по складу Rozetka прокоментував радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Він зазначив, що російський безпілотник, ймовірно, був наведений на мікроавтобуси, припарковані поруч із будівлею.

У Росії рішення про застосування балістичних ракет і ударних безпілотників ухвалюють на різних рівнях, пояснив "Флеш". Якщо для балістики цілі обирають з огляду на їхню стратегічну чи інформаційну важливість, то рішення про використання реактивних Shahed ухвалюють на нижчому рівні.