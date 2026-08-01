Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок удару РФ по складу Rozetka загинув працівник, ще семеро людей поранені

В момент атаки на складі перебували 270 людей.

Унаслідок удару РФ по складу Rozetka загинув працівник, ще семеро людей поранені
Удар по складу Rozetka
Фото: Ірина Чечоткіна

Під час російської атаки вранці реактивний безпілотник Shahed влучив у склад компанії Rozetka. Про це повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна у Facebook.

На момент удару на складі працювали 270 людей. Унаслідок атаки загинув працівник компанії Володимир Мельниченко. Ще семеро людей дістали поранення та перебувають у лікарні. Один із них –  у важкому стані.

Чечоткіна зазначила, що компанія забезпечить постраждалих і родини загиблого медичною, психологічною та матеріальною допомогою.

Реклама

«На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною», – написала співвласниця компанії.

Попри руйнування, компанія продовжує роботу.

Удар по складу Rozetka прокоментував радник президента  з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов. 

Він зазначив, що російський безпілотник, ймовірно, був наведений на мікроавтобуси, припарковані поруч із будівлею. 

У Росії рішення про застосування балістичних ракет і ударних безпілотників ухвалюють на різних рівнях, пояснив "Флеш". Якщо для балістики цілі обирають з огляду на їхню стратегічну чи інформаційну важливість, то рішення про використання реактивних Shahed ухвалюють на нижчому рівні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies