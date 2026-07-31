У Краматорську внаслідок російського обстрілу загинула цивільна жінка. Ще четверо місцевих жителів дістали поранення.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
31 липня близько 10:25 російські війська завдали чотирьох ударів по місту. Внаслідок атаки постраждали троє жінок віком 49, 50 і 70 років, а також 58-річний чоловік.
У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, забійні рани та контузію. Усім надають медичну допомогу.
Тип озброєння, яким російські війська атакували місто, а також остаточні наслідки обстрілу встановлюють.
- Вчора, 30 липня поліція зафіксувала 1 104 обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Поранені пʼятеро людей.
- Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Красноторка, Райгородок, Черкаське.