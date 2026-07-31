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Росія обстріляла Краматорськ. Є масштабні руйнування, загибла та поранені

Тип озброєння, яким били по місту, встановлюють.

Росія обстріляла Краматорськ. Є масштабні руйнування, загибла та поранені
Обстріл Краматорська
Фото: Прокуратура України

У Краматорську внаслідок російського обстрілу загинула цивільна жінка. Ще четверо місцевих жителів дістали поранення. 

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

31 липня близько 10:25 російські війська завдали чотирьох ударів по місту. Внаслідок атаки постраждали троє жінок віком 49, 50 і 70 років, а також 58-річний чоловік.

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У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, забійні рани та контузію. Усім надають медичну допомогу.

Тип озброєння, яким російські війська атакували місто, а також остаточні наслідки обстрілу встановлюють.

Фото: Прокуратура України

Фото: Прокуратура України

Фото: Прокуратура України

  • Вчора, 30 липня поліція зафіксувала 1 104 обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Поранені пʼятеро людей. 
  • Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Красноторка, Райгородок, Черкаське.
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