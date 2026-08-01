В Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу

Роботи тривали одночасно у кількох районах столиці. Рятувальники гасили пожежі, розбирали завали та надавали допомогу постраждалим.

До ліквідації наслідків удару залучили 206 рятувальників і 42 одиниці техніки.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 105 людей.

За остаточними даними, внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей . Ще 33 дістали поранення. Серед травмованих четверо дітей.

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу Києва . Про це повідомили у ДСНС.

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Внаслідок атаки у столиці 9 загиблих і 33 поранених.

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