В Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу Києва. Про це повідомили у ДСНС.
За остаточними даними, внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей. Ще 33 дістали поранення. Серед травмованих четверо дітей.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 105 людей.
До ліквідації наслідків удару залучили 206 рятувальників і 42 одиниці техніки.
Роботи тривали одночасно у кількох районах столиці. Рятувальники гасили пожежі, розбирали завали та надавали допомогу постраждалим.
- У ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Сили ППО знищили 2 із 35 ракет та 154 із 185 безпілотників.
- Основним напрямком атаки стала Київщина, також під ударом опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.