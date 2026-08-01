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В Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу

Внаслідок атаки у столиці 9 загиблих і 33 поранених.

В Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу
Рятувальні роботи завершено
Фото: ДСНС України

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу Києва. Про це повідомили у ДСНС.

За остаточними даними, внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей. Ще 33 дістали поранення. Серед травмованих  четверо дітей.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 105 людей.

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До ліквідації наслідків удару залучили 206 рятувальників і 42 одиниці техніки.

Роботи тривали одночасно у кількох районах столиці. Рятувальники гасили пожежі, розбирали завали та надавали допомогу постраждалим.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • У ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Сили ППО знищили 2 із 35 ракет та 154 із 185 безпілотників.
  • Основним напрямком атаки стала Київщина, також під ударом опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.
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