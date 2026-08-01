Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли Херсона загинула жінка, поранені ще кілька людей

Ворог атакував обласний центр КАБами.

Через російські обстріли Херсона загинула жінка, поранені ще кілька людей
наслідки одного з російських обстрілів Херсона
Фото: ДСНС

Близько 16.00 російська авіація завдала ударів по Центральному району Херсона.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, від травм загинула жінка.

Крім того, постраждали ще четверо жителів Херсона. 

«До лікарень міста бригади екстреної медичної допомоги доставили трьох жінок і чоловіка, які під час удару перебували у будинку. Це двоє жінок віком 48 і 52 роки, 62-річний чоловік та 43-річний чоловік», - повідомила міська військова адміністрація.

Через пошкодження контактної мережі зупинили рух тролейбусів на двох маршрутах.

  • Того ж дня МВА заявила, що у Херсоні та населених пунктах Херсонської громади внаслідок російських атак поранення отримали ще шість людей.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies