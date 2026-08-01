Генштаб повідомив про ситуацію на фронті: відбулось понад 190 бойових зіткнень з ворогом

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Від початку доби 1 серпня на лінії фронту відбулося 193 бойові зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, противник завдав трьох ракетних ударів, використавши 31 ракету, здійснив 66 авіаційних ударів і скинув 201 керовану авіабомбу.

Також російська армія застосувала 6659 дронів-камікадзе та здійснила 2381 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

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Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 23 атаки російських військ у районах Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Білицького, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Гулівого, Котлиного та Удачного. Ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку українські військові ліквідували 41 російського окупанта, ще 18 – поранили. Крім того, було знищено:

дві реактивні системи залпового вогню,

дві одиниці автомобільної техніки,

одну одиницю спеціальної техніки,

423 ворожі безпілотники.

На Лиманському напрямку противник здійснив 12 спроб просування поблизу Лиману, Озерного, Андріївки, Новомихайлівки, Шийківки, Новоселівки та Діброви. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 атак ворога, ще три боєзіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 13 штурмів противника поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 17 разів намагалися атакувати позиції ЗСУ. Також бойові дії тривали на Краматорському, Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.

На Гуляйпільському напрямку зафіксували шість атак у районах Воздвижівки та Цвіткового, а на Олександрівському – три штурми поблизу Рибного.

Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках протягом доби наступальних не зафіксовано.