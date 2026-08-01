На Хмельниччині ліквідовують наслідки вибухів на полігоні

На Хмельниччині триває ліквідація наслідків детонації на полігоні.
Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, є вже 235 звернень про пошкодження, і вони ще продовжують надходити.
«Уже обстежили понад 100 будинків. Крім приватних осель, пошкоджені майже 30 багатоквартирних будинків, зокрема, 27 вікон в місцях загального користування та 18 квартир. Найперше робимо все, щоби відремонтувати дахи та хоча би тимчасово закрити вікна», - розповів Симчишин.
За його словами, люди зможуть отримати матеріальну допомогу на ліквідацію пошкоджень.
Тим часом підрозділи ДСНС продовжують обстеження прилеглої до полігону території. Усі виявлені боєприпаси та інші небезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження у встановленому порядку, додав Симчишин.
«Під час виконання робіт піротехніки застосовують сучасні роботизовані комплекси, які дають змогу дистанційно вилучати вибухонебезпечні предмети, мінімізуючи ризики для особового складу. На жаль, нової інформації щодо долі 5 військовослужбовців немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають», - додав міський голова.
Що відомо про вибухи на Хмельниччині
- 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія. Внаслідок інциденту пролунав вибух, після якого почалася детонація.
- Напередодні у Хмельницькому чули вибухи ще близько обіду. Їх прогриміло одразу кілька. Інцидент підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він зазначив, що попередньо постраждалих немає. Проте деталей про те, що саме відбулось, він не повідомив.
- Держбюро розслідувань повідомило, що допитують командування та військовослужбовців відповідної військової частини, а також проводять інші невідкладні слідчі дії.
- Сили спецоперацій увечері 31 липня повідомили, що станом на 19:00 детонація боєприпасів на полігоні закінчилася. В результаті надзвичайної події поранення отримали три військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Крім того, відсутній зв’язок з 5 військовослужбовцями ССО.