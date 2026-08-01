На Хмельниччині ліквідовують наслідки вибухів на полігоні

П’ятьох військових все ще шукають.

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На Хмельниччині триває ліквідація наслідків детонації на полігоні.

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, є вже 235 звернень про пошкодження, і вони ще продовжують надходити.

«Уже обстежили понад 100 будинків. Крім приватних осель, пошкоджені майже 30 багатоквартирних будинків, зокрема, 27 вікон в місцях загального користування та 18 квартир. Найперше робимо все, щоби відремонтувати дахи та хоча би тимчасово закрити вікна», - розповів Симчишин.

За його словами, люди зможуть отримати матеріальну допомогу на ліквідацію пошкоджень.

Тим часом підрозділи ДСНС продовжують обстеження прилеглої до полігону території. Усі виявлені боєприпаси та інші небезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження у встановленому порядку, додав Симчишин.

«Під час виконання робіт піротехніки застосовують сучасні роботизовані комплекси, які дають змогу дистанційно вилучати вибухонебезпечні предмети, мінімізуючи ризики для особового складу. На жаль, нової інформації щодо долі 5 військовослужбовців немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають», - додав міський голова.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині