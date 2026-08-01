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Російський удар знищив склад у Вишневому з 200 тисячами настільних ігор

Збитки оцінюють у 30 млн грн.

Російський удар знищив склад у Вишневому з 200 тисячами настільних ігор
Згорів склад з настільними іграми
Фото: "Фактор"

У ніч на 1 серпня Росія завдала ракетного удару по логістичному центру у Вишневому Київської області. Внаслідок атаки повністю знищено склад видавництва настільних ігор Rozum.

Про це повідомила група компаній «Фактор», до якої входить видавництво.

На складі зберігалася вся продукція. Через удар згоріли близько 200 тисяч настільних ігор, серед яких – українські та світові бестселери. Орієнтовні збитки компанії становлять 25-30 млн гривень.

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Водночас у видавництві зазначають, що внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав. Наразі видавництво оцінює завдані збитки та планує подальші кроки. У Rozum заявили, що відновлять роботу та продовжать створювати настільні ігри для українців.

Компанія Rozum працює на українському ринку вже 8 років, а її продукція представлена у торговельних мережах по всій країні. До планів видавництва на 2026 рік входили нові ігри за відомими ліцензіями, зокрема «Хто хоче стати мільйонером?», «Холостяк», «Супермама», «Кохання на виживання». Також восени планувався запуск лінійки ігор за мотивами книжкової серії «Гаррі Поттер».

Фото: "Фактор"

Фото: "Фактор"

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