Чи буде опалення: Київ обіцяв оплатити будинкам встановлення власних котелень, але жоден проєкт так і не погодив

Це рішення було наскільки багатообіцяючим, настільки ж і, умовно кажучи, хитрим. Адже всі, хто дотичний до сфери ЖКГ, знають, як складно самостійно отримати всю технічну документацію на проєктування мереж і встановлення такої котельні. І що подужати такий серйозний проєкт можуть тільки дуже підковані і мотивовані будинкові громади і голови ОСББ.

Як не дивно, цю хвилю підтримала місцева влада: досить оперативно профільна комісія ЖКГ Київради ініціювала і подала проєкт рішення про включення власних котелень у міську програму співфінансування. Вже в кінці березня депутати ухвалили рішення, яким пообіцяли профінансувати 90% вартості проєкту розміщення блочно-модульних котелень і пов'язаних із ними мереж для багатоквартирних будинків Києва.

Після важкої для Києва зими 2025/2026, яка особливо вдарила по багатоповерхівках лівого берега, багато будинкових громад замислились про автономію від централізованого теплопостачання, щоб убезпечитись від можливих наслідків ударів по ТЕЦ. Ще в лютому влада взагалі не давала прогнозів, чи відновлять роботу Дарницької ТЕЦ, і якщо так, то коли. Тому питання «як встановити власну котельню?» було номер один у будинкових чатах багатьох житлових комплексів і на зустрічах голів ОСББ в районах.

Фото: Леся Падалка Блочно-модульна котельня в одній з багатоповерхівок Києва, облаштована ще до повномасштабного вторгнення.

Блочно-модульні котельні (БМК) — це не якийсь унікальний винахід Києва цього сезону. Мова йде всього лише про звичайну мікрокотельню, яка працює на газу і забезпечує теплом будинок чи групу будинків. У столиці цей напрямок мало розвивали раніше. Передовсім тому, що є декілька потужних джерел централізованого теплопостачання (три великі ТЕЦ і кілька станцій теплопостачання) і тепломережа від них, а отримувати готову послугу під ключ завжди простіше, ніж виробляти її і контролювати самостійно.

Втім у Києві давно існували приклади подібних рішень. Деякі забудовники облаштовували в своїх ЖК автономні дахові котельні або автономні котельні прямо біля будинку. Зазвичай для цього мало бути дві передумови: складність (і дороговизна) отримання техумов на підключення новобудови до мереж КП «Київтеплоенерго» та наявність поруч із об'єктом газових мереж потрібного тиску (або менша вартість прокладання такої мережі до будинку). Автономні котельні отримують газ для опалення квартири за ціною для населення (пільговим тарифом, фіксованим уже багато років), тому вартість теплоносія для квартир із автономним будинковим опаленням є такою ж самою за гігокалорію, як і від міських тепломереж.

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Модель виглядає заманливою, але лише поки не починаєш займатися проєктом впритул.

Фото: facebook/Sergiy Makogon Працююча мобільна котельня на 6 МВт

Хто може отримати гроші на проєкт БМК

Перша умова, за якої можна розглядати такий проєкт, — це, звісно газові мережі певного тиску відносно недалеко від будинку (не плутати з газом для плит домогосподарств). Друга, не менш важлива, — це наявність у вас у будинку кваліфікованих кадрів для комунікації з «Київгазом» або можливість винайняти таких спеціалістів. Насправді це серйозний фільтр, який відсікає половину мрійників про автономію. Як емоційно розповідав в одному з інтерв'ю голова Деснянської РДА Максим Бахматов: «Для того, щоб стартувати, ми (представники будинку, — Ред.) маємо походити, все прорахувати, скільки грошей реально потрібно, як вріжетесь в газ… Що до мене приходить голова ОСББ, та тьотя, і говорить “А як я це зроблю?!...”»

Ми спитали всі райони Києва, скільки заявок від будинків, які претендують на співфінсування БМК, їм надійшло і скільки з них отримали погодження. Відповіді вийшли дуже різноманітними.

Керівництво Деснянської РДА звітує: в районі провели роботу з управителями будинків щодо цього проєкту, в результаті надійшло 168 заяв від ініціативних груп. Але, зауважують в РДА, «ініціативні групи співвласників не є юрособами та не мають жодних повноважень для замовлення та отримання вихідних даних, техумов у проектних організаціях і в організаціях-надавачах комунальних послуг; без ухвалення рішень співвласниками на загальних зборах не можуть використати кошти співвласників на ці послуги; водночас винести це питання на загальні збори можливо лише після визначення вартості робіт; відсутні механізм і гарантії отримання з бюджету 90% коштів, обіцяних містом». Тож у Деснянському районі жодна заявка не подана й не затверджена.

Дарницький, Оболонський, Святошинський, Подільський, Шевченківський, Солом'янський райони повідомили, що до них не надходили заявки на встановлення блочно-модульних котелень.

Фото: EPA/UPG Зруйнована внаслідок російських ударів Дарницька теплоелектростанція в Києві.

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У Дніпровській РДА розказали, що в них два ОСББ мали наміри взяти участь у міській програмі співфінансування щодо БМК, але не надали рішень загальних зборів про участь у проєкті.

Голосіївська РДА повідомила, що в них у районі була одна заявка на участь в програмі 90/10 — від будинку на Столичному шосе, управителем якого є ТОВ «Комфорт-Таун» (йдеться про ЖК SvitloPark). Але рішення Київради щодо програм співфінансування поширюється на багатоквартирні будинки, які експлуатуються більше десяти років, а цей будинок в експлуатації менше, тому не може брати участі в програмі, йдеться у відповіді РДА.

В Подільському районі подана одна заявка. І це єдине ОСББ Києва, яке виконало усі умови програми, добігло до всіх реальних поданнів, але досі так і не отримало обіцяні гроші на проєкт.

І чому гроші отримати все одно нереально

Всі умови квесту, суть якого ми описали вище зі слів РДА, виконало ОСББ «Старонаводницька 6-Б». Це сучасний будинок у центрі столиці, але не настільки новий, щоб не пройти фільтр у 10 років. Об'єднання співвласників існує там давно і механізми ухвалення рішень напрацьовані. А керує ОСББ адвокатка. Юлію Безкоровайну знають в усіх асоціаціях ОСББ і в рідній РДА, вона пройшла весь шлях отримання вихідних умов, ТУ, зборів і навіть давно знайшла постачальника на встановлення в своєму будинку котельні. Але розуміння, чи обіцяні програмою гроші їй колись дадуть, досі немає.

Фото: parklane.ua Будинок по вул. Старонаводницька 6-Б

В Печерській РДА нам повідомили, що звернулися в фінансовий департамент, департаменти економіки та інвестицій і департамент ЖКГ з проханнями включити заявку цього ОСББ до Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій по місту Києву на 2026 рік (новий бюджетний механізм закладення фінансування на конкретні проєкти). Але відповіді поки що немає.

Будинок на Старонаводницькій планує збудувати газову БМК з чотирма водогрійними котлами по 1 мВт кожен. Від міста за програмою 90/10 потрібно на цей проєкт 51,7 млн гривень. Ще 5,8 млн — гроші співвласників. ОСББ відразу дивилося на речі реалістично і в заявці заклало розбивку фінансування на 2026 і 2027 роки, з розрахунком на те, що вони реально встигають зробити.

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Фото: надане Юлією Безкоровайною, Голова ОСББ 'Старонаводницька, 6-Б' Юлія Безкоровайна (в центрі) з колегою і міським головою Віталієм Кличком на форумі ОСББ

«Я почала думати над нашою власною котельнею ще 9 січня, відразу після прильоту по нашій ТЕЦ. Коли я зрозуміла, що це лише перша ластівка, а наступна зима буде дуже “веселою”. Попри те, що у мене 400 співвласників і всі люди непрості, скажімо так, я оперативно провела збори, щоб оформити всі рішення, як належить. Я сама ночами виписувала нормативку, щоб податися на техумови газовщикам. Геологічні обмеження, оплату додаткової труби газу — ми все зробили. І в травні вже отримала ТУ! Повірте, це дуже нелегко. У мене все було готове для того, щоб 1 липня запускати проєкт в роботу! І станом на початок вересня я досі не маю відповіді, чи включили наш будинок до Єдиного портфелю публічних інвестицій», — розказала LB.ua голова ОСББ Юлія Безкоровайна. Вона каже, що тримає бронь на конкретну БМК іноземного виробника, яку підібрала під свої техумови, але це не може тривати вічно.

Безкоровайна запевняє, що закидала зверненнями усі профільні департаменти, включно з міським головою, але ніхто не дає їй інформації про подальшу долю заявки. Вперше ми спілкувалися з пані Юлією в серпні, зараз, в середині серпня ситуація все ще не змінилася. Опалювальний сезон стартує за півтора місяці. Міська влада бореться з планом стійкості.