Росія атакувала Київ дронами. Є влучання по АЗС і поранені (доповнено)

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Медична швидка допомога на вулиці в Києві, 15 березня 2022 року

Вранці вівторка росіяни продовжили атакувати АЗС столиці: влучання відбулося в Дарницькому районі. Внаслідок цього удару госпіталізували одного пораненого.

Він у важкому стані, повідомив мер міста Віталій Кличко. Крім того, ворог атакував Оболонський район.

«В Оболонському районі, попередньо, влучання в складські приміщення», – сказав міський голова.

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Згодом росіяни атакували Солом'янський район. За попередніми даними, пошкоджено нежитлову забудову.

Після цього росіяни атакували АЗС у Голосіївському районі.

«У Голосіївському районі сталося падіння БпЛА в АЗС. Служби прямують на місце події», – розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Мер міста додав, що в Голосіївському районі на місці удару спостерігають значне задимлення. Кількість поранених зросла до шести.

Ударів по АЗС Києва ворог почав завдавати минулого тижня. Першою він атакував заправку «Укрнафти» в Голосіївському районі. Наступного дня бив по ще двох АЗС цієї мережі на обох берегах.

Атаки призвели до поранень людей, що опинилися поруч з місцем вибуху. «Укрнафта» почала будувати захисні габіони довкола АЗС, аби стримати вибухову хвилю і уламки.