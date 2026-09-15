Росія атакувала Київ дронами. Є влучання по АЗС і поранені (доповнено)

Вранці вівторка росіяни продовжили атакувати АЗС столиці: влучання відбулося в Дарницькому районі. Внаслідок цього удару госпіталізували одного пораненого.
Він у важкому стані, повідомив мер міста Віталій Кличко. Крім того, ворог атакував Оболонський район.
«В Оболонському районі, попередньо, влучання в складські приміщення», – сказав міський голова.
Згодом росіяни атакували Солом'янський район. За попередніми даними, пошкоджено нежитлову забудову.
Після цього росіяни атакували АЗС у Голосіївському районі.
«У Голосіївському районі сталося падіння БпЛА в АЗС. Служби прямують на місце події», – розповіли в Київській міській військовій адміністрації.
Мер міста додав, що в Голосіївському районі на місці удару спостерігають значне задимлення. Кількість поранених зросла до шести.
Ударів по АЗС Києва ворог почав завдавати минулого тижня. Першою він атакував заправку «Укрнафти» в Голосіївському районі. Наступного дня бив по ще двох АЗС цієї мережі на обох берегах.
Атаки призвели до поранень людей, що опинилися поруч з місцем вибуху. «Укрнафта» почала будувати захисні габіони довкола АЗС, аби стримати вибухову хвилю і уламки.