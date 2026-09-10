Вночі та вранці 10 вересня в українській столиці знову лунали вибухи. Ворог продовжує дроновий терор Києва й області.
Станом на 9 годину було відомо про падіння уламків в Голосіївському районі. Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено нежитлову будівлю.
«Без пожежі та постраждалих», – йдеться у повідомленні.
Згодом мер повідомив, що був виклик медиків у Голосіївський район Києва. Тут Росія вдарила по АЗС. Загорілася одна машина, поранено четверо людей, поінформувала Київська міська військова адміністрація.
За інформацією поліції, потерпіли під час атаки перебували біля АЗС.
«У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу», – сказав він.
Рятувальники повідомили, що пошкоджено зупинку громадського транспорту, горіла 8-поверхова нежитлова будівля.
Ворог відновив безперервні дронові атаки на місто після кількаденного затишшя з нагоди візиту американських перемовників. 8 вересня росіяни провели масовану ракетно-дронову атаку, а після її завершення стали запускати малі хвилі реактивних дронів. За один день 8 вересня Росія вбила в Києві 5 людей, ще понад 30 були поранені.
9 вересня ворог поранив у місті 17 людей. Одна людина була вбита.