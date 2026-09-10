Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала в Києві АЗС (доповнено)

Вранці уламки впали в Голосіївському районі, потім ворог вдарив по заправці. 

Росія атакувала в Києві АЗС (доповнено)
Росія атакувала АЗС у Києві
Фото: ДСНС України Facebook

Вночі та вранці 10 вересня в українській столиці знову лунали вибухи. Ворог продовжує дроновий терор Києва й області.

Станом на 9 годину було відомо про падіння уламків в Голосіївському районі. Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено нежитлову будівлю.

«Без пожежі та постраждалих», – йдеться у повідомленні.  

Реклама

Згодом мер повідомив, що був виклик медиків у Голосіївський район Києва. Тут Росія вдарила по АЗС. Загорілася одна машина, поранено четверо людей, поінформувала Київська міська військова адміністрація.

За інформацією поліції, потерпіли під час атаки перебували біля АЗС. 

Наслідки атаки
Фото: Національна поліція України в Telegram
Наслідки атаки
Наслідки атаки
Фото: Національна поліція України в Telegram
Наслідки атаки

Окупанти вдарили по заправці в Києві
Фото: ДСНС України Facebook
Окупанти вдарили по заправці в Києві

«У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу», – сказав він. 

Рятувальники повідомили, що пошкоджено зупинку громадського транспорту, горіла 8-поверхова нежитлова будівля. 

Росія атакувала АЗС у Києві
Фото: ДСНС України
Росія атакувала АЗС у Києві

Ворог відновив безперервні дронові атаки на місто після кількаденного затишшя з нагоди візиту американських перемовників. 8 вересня росіяни провели масовану ракетно-дронову атаку, а після її завершення стали запускати малі хвилі реактивних дронів. За один день 8 вересня Росія вбила в Києві 5 людей, ще понад 30 були поранені.

9 вересня ворог поранив у місті 17 людей. Одна людина була вбита. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies