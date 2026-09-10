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Зеленський: за добу нанесені удари по восьми обʼєктах у Росії

Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

Зеленський: за добу нанесені удари по восьми обʼєктах у Росії
президент Володимир Зеленський
Фото: Зоряна Стельмах

За добу українські військові нанесли удари по восьми обʼєктах російської інфраструктури, «які працюють на війну». 

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський. 

За його словами, уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані. 

Під ударами були також об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. 

«Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність», – зазначив глава держави. 

  • У ніч на 10 вересня у російській Махачкалі лунали вибухи в районі порту. Це єдиний незамерзаючий глибоководний російський порт на Каспії. Він працює цілий рік та обслуговує як наливні, так і сухі вантажі. 
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