Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

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За добу українські військові нанесли удари по восьми обʼєктах російської інфраструктури, «які працюють на війну».

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський.

За його словами, уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані.

Під ударами були також об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

«Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність», – зазначив глава держави.