За добу українські військові нанесли удари по восьми обʼєктах російської інфраструктури, «які працюють на війну».
Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський.
За його словами, уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані.
Під ударами були також об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.
«Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність», – зазначив глава держави.
- У ніч на 10 вересня у російській Махачкалі лунали вибухи в районі порту. Це єдиний незамерзаючий глибоководний російський порт на Каспії. Він працює цілий рік та обслуговує як наливні, так і сухі вантажі.