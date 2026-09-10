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Вісімнадцять мешканців Харківщини постраждали від російських ударів

Ворог атакував 12 населених пунктів області. 

Вісімнадцять мешканців Харківщини постраждали від російських ударів
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів області. Росіяни били дронами різних типів та КАБами. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей. 

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Іскра Ізюмської громади поранено 8 людей. В Харкові поранена 72-річна жінка, зазнали гострої реакцію на стрес 62-річна жінка, 26-річний чоловік, 16-річна дівчина і 4-річний хлопчик.

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У м. Дергачі поранено 55-річного чоловіка, гостру реакцію на стрес отримав 43-річний чоловік. У Ізюмі зазнали поранень 46-річний чоловік і 48-річна жінка. У сел. Золочів поранений 41-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 14-річному хлопчику, який 6 вересня зазнав поранень у сел. Кегичівка. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Ворог атакував БпЛА Київський, Салтівський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 7 БпЛА типу «Молнія»;
  • 8 fpv-дронів;
  • 154 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджений навчальний заклад, 8 багатоквартирних будинків та автомобіль.

У Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю, 3 автомобілі, 2 будівлі пошти, адмінбудівлю, приватний будинок, господарчу споруду, електромережі у сел. Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено навчальний і дошкільний заклади в с. Підсереднє, електромережі у с. Червона Хвиля.

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В Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі у с. Оскіл, залізничну інфраструктуру в с. Іскра, будівлю у м. Барвінкове, 3 приватні будинки, господарчу споруду в м. Ізюм.

У Харківському районі пошкоджено 2 автомобілі в м. Дергачі.

У Лозівському районі пошкоджено 2 автомобілі і трактор у с. Садове.

У Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю в сел. Печеніги.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 277 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 58 630 людей.

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