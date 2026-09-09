Бойові дії на Донеччині, 221 бойове зіткнення, ворожі обстріли, ураження заводів за понад 3000 кілометрів від України. Яким запам’ятається 1659-й день повномасштабної війни.

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З ранку 9 вересня Росія атакує Київ дронами. Станом на 21:20 було відомо про 17 потерпілих і загиблу.

Серед поранених є двоє дітей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 вересня на фронті від початку доби відбулося 221 бойове зіткнення.

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Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 вересня – в новині.

Росіяни атакували безпілотником територію торгово-розважального центру в Сумах. На місці виникла пожежа. Двоє людей загинули, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. Це 21-річні хлопець та дівчина.

Станом на 22:25, за інформацією від очільника Сумської ОВА, було відомо про 20 постраждалих.

Серед постраждалих – троє дітей. Четверо поранених у важкому стані.

У лікарні померли дві жінки, які напередодні постраждали внаслідок російської атаки на потяг у Сумському районі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Загиблим було 60 та 79 років. Обидві жінки зазнали тяжких поранень. Попри зусилля медиків, врятувати їх не вдалося. Ще двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

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"Росіяни свідомо вдарили по цивільному транспорту безпілотниками. Це черговий цинічний злочин, який забрав життя невинних людей", – написав Григоров.

9 вересня близько 11:30 російські війська завдали авіаудару по приватному сектору Слов’янська Донецької області. Ворог застосував "ФАБ-250", повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Знищено один будинок. Ще три зазнали пошкоджень. Поранено жінку. На жаль, загинув 45-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Російські війська 9 вересня атакували Краматорськ Донецької області п’ятьма авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок удару постраждали четверо цивільних.

У Миколаєві внаслідок ворожих атак загинули двоє людей. Ще дев’ятеро постраждали, повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, серед постраждалих – однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу. Інші постраждалі перебувають у медичних закладах у стані різного ступеня тяжкості.

Очільник області наголосив, що російські війська майже добу тероризують Миколаїв та область.

Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили найглибше ураження на території РФ за весь час повномасштабної війни. Українські підрозділи Deep Strike 9 вересня уразили два великих підприємства газоконденсатної промисловості Росії – Новоуренгойський та Пуровський заводи.

"Уперше! Рекордне ураження за весь час війни: ССО дістали критичні заводи рф за 3000 км. Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження росії за весь час війни! 9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості рф – Новоуренгойський та Пуровський заводи", – повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів країни за понад 3000 кілометрів.

У Силах спецоперацій зазначають, що до цього часу цей регіон вважався одним із найбільш захищених тилових районів Росії.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував “жорстку розмову” з очільниками медичних факультетів.

Міністр підтвердив, що планується скорочення місць для навчання майбутніх медиків, “але не скорочення місць державного замовлення”. Про це він сказав у розмові з LB.ua.

Нагадаємо, що весною міністр сказав, що університетські лікарні та вимога про 5000 студентів рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти в Україні. Тепер він пояснив цю тезу. За словами Віктора Ляшка, 5 000 здобувачів освіти в одному виші дозволяє утримати університет і впроваджувати там нові технології. Але це не обов’язково всі 5000 медиків. Це можуть бути різні факультети.

Більше інформації – в новині.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф готується до активнішої участі в переговорах США із Росією та Україною.

Білий дім розглядає можливість зменшити залученість спецпредставника США Стіва Віткоффа і зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, пише Financial Times.

Посадовці з оточення Реткліффа підтвердили європейцям, що він візьме на себе більшу роль у «човниковій дипломатії», зберігаючи контакти з розвідниками обох країн. Білий дім і ЦРУ відмовилися коментувати ці зміни, оскільки Трамп ще не ухвалив остаточного рішення.

Подробиці – в новині.

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