221 бойове зіткнення відбулося на фронті від початку доби

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Від початку доби 9 вересня на фронті відбулося 221 бойове зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав 64 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6777 дронів-камікадзе та здійснив 1901 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили дві атаки противника.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Стариці, Широкого та Чугунівки; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районах Петропавлівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах Новоселівки та Діброви; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Пискунівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Федорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки.

Усього 21 атаку відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Новогригорівка, Степи, Ганнівка, Добропілля, Шевченко, Світле, Матяшеве, Сергіївка, Удачне та Молодецьке. Дві ворожі атаки тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 56 окупантів та вісім — поранено; знищено дев'ять одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 34 укриття ворога. Пошкоджено дванадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи, чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів та 177 укриттів противника. Знищено або подавлено 289 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Рибного.

Вісім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Тернувате, Гірке та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.