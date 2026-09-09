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РПЦ возить на фронт мощі князя Дмитра Донського для "підняття бойового духу" окупантів, – ЦПД

Російська церква продовжує поширювати кремлівську пропаганду для ЗС РФ.

РПЦ возить на фронт мощі князя Дмитра Донського для "підняття бойового духу" окупантів, – ЦПД
Ілюстративне фото: священики РПЦ
Фото: ГУР МО

Російська православна церква разом із Кремлем розгорнули чергову ідеологічну кампанію для окупаційних військ. На фронт в Україні почали возити частину мощей князя Дмитра Донського.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, останки князя використовують у російській пропаганді як нібито засіб для "підняття бойового духу" військових РФ на передовій.

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До активного піару навколо цієї акції особисто долучився перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Під час перебування на тимчасово окупованій території Донецької області він публічно вихваляв так звану "духовну місію" та закликав російських військових просити у мощей "благословення" на війну проти України.

У Центрі зазначають, що демонстративна участь Кирієнка в кампанії та активне висвітлення його візиту на окупованій Донеччині російською пропагандою свідчать про те, що йдеться не лише про церковну ініціативу.

Фото: Центр протидії дезінформації

"Гастролі з мощами – це не просто “духовна ініціатива” церкви", – наголосили у ЦПД.

Там також зазначили, що Кирієнко є куратором тимчасово окупованих територій України від Кремля та безпосередньо керує процесами їхньої примусової інтеграції до Росії.

За оцінкою ЦПД, його залучення до цієї релігійної кампанії свідчить про участь у ній адміністрації президента РФ та російських спецслужб.

  • У липні російські військові на т.о. Донеччині загубили мощі Олександра Невського, які везли на фронт для проведення молебню через паливну кризу.
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