Ідеться про примусову русифікацію, нав’язування громадянства РФ та депортацію дітей.

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На ТОТ окупанти змушують йти голосувати за Путіна

РФ продовжує системно та масштабно порушувати права людини на ТОТ України. Йдеться про примусову русифікацію, нав’язування російського громадянства, придушення української ідентичності та незаконне переміщення дітей.

Про це йдеться у щорічній доповіді генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України.

Документ охоплює період із квітня 2025 року до березня 2026 року. Його представили урядам європейських країн під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.

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За даними української влади, близько 3,5 мільйона українців продовжують проживати на тимчасово окупованих Росією територіях.

У доповіді зазначається, що окупація посилюється через ухвалення Росією нових законів, спрямованих на підрив суверенітету України та відокремлення окупованих територій від решти держави.

"Росія діє у грубому порушенні своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта", – наголошується у документі.

Окрему увагу в доповіді приділено примусовому набуттю російського громадянства та проблемам із документами, що посвідчують особу.

Також аналізуються становище українців, корінних народів і представників національних меншин, захист культурної спадщини, свобода думки, совісті та віросповідання, доступ до освіти українською мовою, свобода слова і пересування та право власності.

Окремо розглядаються питання примусової мобілізації на окупованих територіях, а також примусове переміщення та незаконна депортація українських дітей.

У Раді Європи зазначають, що дії Росії свідчать про системну стратегію, яка спрямована не лише на контроль над територіями, а й на підпорядкування українського населення через структурне насильство та стирання його національної ідентичності.

У доповіді наголошується, що протягом звітного періоду ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях продовжила погіршуватися.

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"Окупація ще більше посилила практику серйозних, системних і масштабних порушень прав людини", – йдеться у документі.

У Раді Європи підкреслюють, що такі дії несумісні з Європейською конвенцією з прав людини та завдають глибокої шкоди й травми окремим людям і цілим громадам.

Водночас незалежний моніторинг ситуації залишається ускладненим. Міжнародні організації не мають фізичного доступу до тимчасово окупованих територій, а російська окупаційна влада продовжує відмовлятися від співпраці.

Через це встановлення реального масштабу порушень, пошук постраждалих та безпосередній контакт із ними, зокрема з дітьми, залишаються надзвичайно складними.

У документі наголошується, що Рада Європи має продовжувати моніторинг ситуації на тимчасово окупованих територіях, допомагати Україні у створенні відповідних правових та інституційних механізмів і сприяти притягненню винних до відповідальності.

У Раді Європи також зазначили, що будь-який процес досягнення миру має передбачати звільнення незаконно утримуваних цивільних та військовополонених, повернення українських дітей, притягнення до відповідальності винних у злочинах Росії та захист прав українців на тимчасово окупованих територіях.

У доповіді також нагадали, що після виключення Росії з Ради Європи у 2022 році провести повноцінний діалог із російською владою щодо ситуації на окупованих територіях, зокрема щодо доступу до них, неможливо.