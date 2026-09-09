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Російський проєкт «Арктик СПГ-2» вийшов на рекордні обсяги видобутку завдяки розширенню тіньового флоту

Танкерів побільшало майже на десяток.

Російський проєкт «Арктик СПГ-2» вийшов на рекордні обсяги видобутку завдяки розширенню тіньового флоту
Проєкт «Арктик СПГ 2»
Фото: occrp.org

Підсанкційний російський проєкт «Арктик СПГ-2» у липні й серпні встановив рекорд із видобутку газу. 

Зростанню експорту сприяло розширення тіньового флоту танкерів, який транспортує продукцію до Китаю — єдиного покупця цих підсанкційних вантажів, передає Bloomberg.

Видобуток природного газу на об'єкті компанії «Новатек» перевищив 27 млн кубометрів на добу, що майже вдвічі більше за показники серпня 2025 року. За даними відстеження суден, тіньовий флот проєкту зріс із 11 танкерів наприкінці грудня до щонайменше 20 суден із непрозорою структурою власності.

Завдяки цьому експорт із заводу за Полярним колом досяг історичного максимуму — понад 500 тисяч тонн на місяць у липні та серпні. Проєкт залишається ключовим для планів Росії щодо збільшення виробництва скрапленого газу, хоча західні санкції вже відстрочили виконання цих цілей.

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