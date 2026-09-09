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Ізраїль відкриє своє перше посольство в Словенії, очільник МЗС Саар відвідує Любляну

Сьогодні студентські рухи, ліва політична опозиційна партія та пропалестинські групи планують провести у Словенії протести проти відкриття посольства.

Ізраїль відкриє своє перше посольство в Словенії, очільник МЗС Саар відвідує Любляну
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Ізраїль відкриє своє перше посольство в Словенії, що є ознакою потепління відносин після того, як популіст Янез Янша сформував правоцентристський уряд після виборів у березні.

Про це повідомляє Reuters.

Зближення відбувається на тлі зростання дипломатичної ізоляції Ізраїлю в інших країнах через його політику на Західному березі. Йдеться, зокрема, про заборони на імпорт з Великої Британії, Франції та Канади товарів з ізраїльських поселень. 

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“З моменту вступу на посаду прем'єр-міністр Янша та його новий уряд у Словенії продемонстрували свою дружбу з Ізраїлем як словами, так і діями, а також висловили підтримку Ізраїлю в рамках Європейського Союзу”, – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Водночас цей крок не користується загальною популярністю в Словенії. 

Сьогодні ввечері студентські рухи, ліва політична опозиційна партія та пропалестинські групи мають провести протести проти відкриття посольства.

Також сьогодні до Словенії з дводенним візитом мав прибути міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Саар має зустрітися зі своїм словенським колегою Тоне Кайзером та підписати меморандум про культурну співпрацю. Він також очолить делегацію ізраїльських бізнесменів, які прагнуть зміцнити економічну співпрацю з Любляною.

“Це знаменує собою раптовий поворот для Словенії, крихітної альпійської країни, яка є членом Європейського Союзу та військового альянсу НАТО. За попереднього уряду ліберала Роберта Голоба вона була однією з небагатьох європейських країн, які визнали палестинську державу”, – зазначає видання.

  • Словенія також була серед перших країн євроблоку, які заборонили імпорт із Західного берега та в'їзд для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його двох ультраправих міністрів. Новий уряд ці рішення скасував.
  • Ізраїль був серед перших країн, які визнали незалежність Словенії, дипломатичні відносини між країнами встановили у 1992 році. Словенія відкрила посольство в Ізраїлі у 1994 році, Ізраїль до цього часу був представлений послом-нерезидентом.
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