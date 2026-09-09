У Великій Британії виключили кібератаку як причину збою у системі авіарейсів

У Національній службі повітряного руху Великої Британії (NATS) виключили кібератаку як причину збою у системі контролю польотів призвів до скасування та затримки понад тисячі рейсів в аеропортах країни.

Про це повідомляє DW.

“Ми проведемо дуже, дуже ретельне та повне розслідування", – сказав генеральний директор NATS Мартін Рольф.

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Понад 1000 рейсів було скасовано та затримано через проблеми з управлінням повітряним рухом, які почалися у вівторок вранці та тривали кілька годин.

У службі заявили, що збій був пов’язаний з проблемою системи обробки рейсів.

Хоча раніше повідомлялося про вирішення проблеми, сьогодні скасували понад 150 рейсів, і протягом дня очікуються подальші затримки.

The Guardian пише, що, за даними компанії з авіаційної аналітики Cirium, до п’ятої ранку середи було скасовано понад 1900 рейсів.

Міністр транспорту Великої Британії Гайді Александер викликала Рольфа для детальнішого пояснення причин ситуації на тлі занепокоєння щодо мережі повітряного руху Сполученого Королівства.

Це не перший випадок, коли масштабний збій у системі вплинув на британські аеропорти. У серпні 2023 року кілька рейсів скасували через “системний збій”, що коштувало авіакомпаніям 135 мільйонів доларів. У 2025 році проблеми з радарами польотів торкнулися кількох аеропортів у Великій Британії, включно з аеропортом Гітроу.

NATS надає послуги з управління повітряним рухом у 15 аеропортах Великої Британії. Це державно-приватне партнерство, яке частково належить авіакомпаніям, включно з British Airways та easyJet, пенсійним фондам та урядом.