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"Катастрофи вдалося уникнути випадково": Мерц заявив про підготовлену в Росії атаку на аеропорт

Держава-агресорка готувала напад з дронами на Лейпциг/Галле місяцями.

"Катастрофи вдалося уникнути випадково": Мерц заявив про підготовлену в Росії атаку на аеропорт
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спробу атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле протягом кількох місяців готували в Росії. За його словами, серйозних руйнувань і жертв вдалося уникнути лише випадково.

Про це Мерц сказав 9 вересня під час виступу в Бундестазі, де тривали дебати щодо бюджету Німеччини на 2027 рік, пише Reuters.

"Ця атака планувалася в Росії протягом кількох місяців і була спеціально спрямована проти Німеччини. Лише завдяки чистій випадковості вдалося запобігти значним матеріальним збиткам і шкоді для людей", – розповів Мерц.

Канцлер виступив із заявою після того, як ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула значний успіх на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт у неділю. Партія, зокрема, виступає за тісніші відносини з Москвою.

Що відомо про інцидент в аеропорту Лейпцига?

  • Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.
  • В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
  • Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
  •  1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки.
  • У МВС Німеччини планують комплекс заходів, який передбачає посилення захисту від безпілотників, диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та кібератак. Також хочуть посилити виявлення шпигунів і людей, яких можуть підозрювати у підготовці терактів.

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