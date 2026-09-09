"Катастрофи вдалося уникнути випадково": Мерц заявив про підготовлену в Росії атаку на аеропорт

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спробу атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле протягом кількох місяців готували в Росії. За його словами, серйозних руйнувань і жертв вдалося уникнути лише випадково.

Про це Мерц сказав 9 вересня під час виступу в Бундестазі, де тривали дебати щодо бюджету Німеччини на 2027 рік, пише Reuters.

"Ця атака планувалася в Росії протягом кількох місяців і була спеціально спрямована проти Німеччини. Лише завдяки чистій випадковості вдалося запобігти значним матеріальним збиткам і шкоді для людей", – розповів Мерц.

Канцлер виступив із заявою після того, як ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула значний успіх на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт у неділю. Партія, зокрема, виступає за тісніші відносини з Москвою.

Що відомо про інцидент в аеропорту Лейпцига?

Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.

В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.

14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.

1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки.

У МВС Німеччини планують комплекс заходів, який передбачає посилення захисту від безпілотників, диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та кібератак. Також хочуть посилити виявлення шпигунів і людей, яких можуть підозрювати у підготовці терактів.

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