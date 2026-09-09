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США вдарили по п'яти іранських танкерах, Тегеран атакував американську базу у Йорданії

Корпус вартових Ісламської революції двічі протягом останніх двох днів обстріляв американський військовий корабель балістичними ракетами.

Американські війська завдали ударів по п'яти іранських танкерах, один з яких потопили.

Про це повідомили у Центральному командуванні США (Centcom).

США здійснили напад у відповідь на те, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) двічі протягом останніх двох днів обстріляв військовий корабель ВМС США балістичними ракетами.

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Цілями атак стали чотири іранські нафтові танкери в Оманській затоці і один поблизу острова Харг – великого нафтового терміналу біля узбережжя Ірану.

“Американські війська наказали екіпажам покинути корабель, перш ніж судна були атаковані та виведені з ладу. Іран використовував танкери як частину багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує КВІР та його регіональних посередників”, – йдеться у заяві Centcom.

Cкріншот
Cкріншот

BBC пише, що Тегеран відповів ракетним ударом по американській базі в Йорданії і заявив про атаку на два американські судна та вісім нафтових танкерів в Ормузькій протоці.

Речник Збройних сил Йорданії заявив про збиття 18 з 20 іранських ракет, дві з яких впали в безлюдних районах.

Удари “око за око” між двома країнами загострилися за останній тиждень – більше ніж через шість місяців після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран 28 лютого.

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