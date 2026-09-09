Американські війська завдали ударів по п'яти іранських танкерах, один з яких потопили.
Про це повідомили у Центральному командуванні США (Centcom).
США здійснили напад у відповідь на те, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) двічі протягом останніх двох днів обстріляв військовий корабель ВМС США балістичними ракетами.
Цілями атак стали чотири іранські нафтові танкери в Оманській затоці і один поблизу острова Харг – великого нафтового терміналу біля узбережжя Ірану.
“Американські війська наказали екіпажам покинути корабель, перш ніж судна були атаковані та виведені з ладу. Іран використовував танкери як частину багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує КВІР та його регіональних посередників”, – йдеться у заяві Centcom.
BBC пише, що Тегеран відповів ракетним ударом по американській базі в Йорданії і заявив про атаку на два американські судна та вісім нафтових танкерів в Ормузькій протоці.
Речник Збройних сил Йорданії заявив про збиття 18 з 20 іранських ракет, дві з яких впали в безлюдних районах.
Удари “око за око” між двома країнами загострилися за останній тиждень – більше ніж через шість місяців після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран 28 лютого.
- 6 вересня КВІР заявив, що його сили завдали удару по американському безпілотному військовому судну, яке нібито намагалося увійти до "захищеної зони Ормузької протоки".
- 5 вересня CENTCOM повідомив про удари по трьох нафтових танкерах, які, за даними американських військових, належали КВІР. У США заявили, що перед цим Корпус вартових ісламської революції запустив балістичні ракети у бік американських військових кораблів.