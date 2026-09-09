СЗР: Кремль може використати боротьбу із сифілісом для вербування мігрантів на війну

Посилення медичного контролю може стати додатковим важелем тиску на мігрантів, яких у Росії намагаються залучати до війни за контрактом.

Кремль на тлі значних втрат у війні проти України шукає додаткові можливості для поповнення російської армії. Одним із таких інструментів може стати посилення медичного контролю за мігрантами.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними "Роспотребнадзора", минулого року в Москві захворюваність на сифіліс зросла на 33,9%. Показник у столиці Росії у 3,8 раза перевищує рівень в інших регіонах країни. Загалом по Росії зростання становило 63%.

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Російські експерти пов’язують значну частину виявлених випадків із обов’язковим тестуванням мігрантів. У Москві вони становлять близько 80% усіх виявлених хворих. Водночас захворюваність серед місцевих жителів також зросла – на 30%.

У СЗР зазначають, що реальні масштаби проблеми можуть бути більшими через недостатню діагностику в регіонах. Зокрема, у першому півріччі цього року в Новосибірській області кількість виявлених випадків зросла на 20%, а в Ханти-Мансійському автономному окрузі – на 28,9%.

Посилення медичного контролю може стати додатковим важелем тиску на мігрантів, яких у Росії намагаються залучати до війни за контрактом. Додаткові обстеження, перевірки та можливі проблеми з дозвільними документами можуть поставити їх у залежність від чиновників.

СЗР також звертає увагу, що в разі опору мігрантам можуть погрожувати кримінальним переслідуванням за статтею 121 Кримінального кодексу РФ – за зараження венеричною хворобою.

У розвідці вважають, що таким чином боротьба із сифілісом може перетворюватися на адміністративний інструмент Кремля: після додаткових перевірок мігрантам можуть фактично пропонувати контракт із Міноборони РФ як "вихід" із ситуації.