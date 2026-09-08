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Швеція платить мігрантам тисячі доларів за виїзд з країни перед виборами

З початку року такою виплатою скористалася лише 171 людина.

Швеція платить мігрантам тисячі доларів за виїзд з країни перед виборами
Швеція

Напередодні вересневих виборів уряд Швеції пропонує іноземцям із посвідками на проживання поза межами ЄС близько $37 тисяч за повернення на батьківщину. 

Країна, яка у 2015 році прийняла 163 тисячі шукачів притулку, до 2025 року скоротила цей показник на 96% і тепер реалізує програму рееміграції з бюджетом 1,3 мільярда крон, пише Reuters.

Ініціативу активно підтримує ультраправа партія «Шведські демократи». Вона розміщує рекламу грошових виплат на автобусах у районах проживання мігрантів і пропонує поширити цю практику навіть на громадян Швеції іноземного походження, якщо ті відмовляться від паспорта.

За іншими європейськими країнами, де зростає популярність правих сил, за шведським експериментом уважно спостерігають. Водночас аналітики називають програму швидше символічним кроком для демонстрації жорсткої позиції, адже з початку року виплатою скористалася лише 171 людина.

Опозиція і правозахисники критикують уряд за розкол у суспільстві, а самі мігранти зазначають, що не збираються повертатися до країн, звідки втекли від війни чи репресій. Попри це, влада продовжує посилювати вимоги: скасувала безстрокові посвідки на проживання і запровадила обов'язкові іспити з мови й історії для отримання громадянства.

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