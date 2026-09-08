Найбільш високооплачуваному світовому лідеру підвищать зарплату на $1 млн

Він заявив, що протягом наступних п'яти років жертвуватиме це підвищення на благодійність.

Уряд Сінгапуру заявив, що підвищить щорічні зарплати міністрів та інших високопосадовців, зокрема прем'єр-міністра Лоуренса Вонга, який є найбільш високооплачуваним політичним лідером у світі.

Про це пише ВВС.

Річний пакет виплат Лоуренса Вонга зросте на 1,4 мільйона сінгапурських доларів ($1,1 млн). Він заявив, що протягом наступних п'яти років жертвуватиме це підвищення на благодійність.

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Вонг сказав, що підвищення зарплат міністрів необхідне для залучення більш кваліфікованих кадрів. Раніше уряд неодноразово заявляв, що високі зарплати міністрів допомагають стримувати корупцію. Однак це рішення зазнало критики в Сінгапурі, де зростає занепокоєння щодо стабільності робочих місць та вартості життя.

Навіть до набуття чинності підвищення Вонг залишається значно найбільш високооплачуваним світовим лідером. Наразі він отримує 2,2 млн сінгапурських доларів на рік, а тепер його виплати зростуть більш ніж на 60% — до 3,6 млн сінгапурських доларів ($2,8 млн).

На другому місці – глава адміністрації Гонконгу Джон Лі із зарплатою близько $719 000, за ним – президент Швейцарії Гі Пармелен, який отримує $606 000.

Президент США Дональд Трамп заробляє $400 000 на рік, тоді як прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем отримує $230 000.

У вівторок Вонг визнав, що зарплати сінгапурських міністрів привертають увагу громадськості, оскільки вони значно перевищують доходи більшості громадян. Середній місячний дохід у країні становить 5775 сінгапурських доларів. Однак він заявив, що йому було складно переконати керівників бізнесу та високопоставлених державних службовців балотуватися на політичні посади.

Наразі базовий пакет виплат міністрів становить близько 1,1 млн сінгапурських доларів. За новою системою він зросте приблизно до 1,2 млн. Водночас Вонг заявив, що очікує: до кінця нинішнього терміну повноважень уряду більшість міністрів отримуватимуть навіть більше – близько 1,35 млн сінгапурських доларів, оскільки зарплати зростатимуть залежно від результатів роботи.

Тема високих зарплат сінгапурських міністрів уже давно є однією з головних мішеней критики на адресу правлячої Партії народної дії (PAP), яка керує країною від моменту здобуття незалежності.

Уряд уже багато років посилається на низький рівень корупції в країні. Сінгапур стабільно посідає одні з найвищих позицій в щорічному Індексі сприйняття корупції Transparency International як на доказ ефективності системи оплати праці міністрів. Влада стверджує, що високі зарплати зменшують спокусу для посадовців брати хабарі.