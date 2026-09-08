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Угорщина висилає 10 російських дипломатів, - МЗС

Голова МЗС пояснила, що співробітники місії займалися діяльністю, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією.

Угорщина висилає 10 російських дипломатів, - МЗС
Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Угорщини висилає десятьох співробітників російського посольства. 

Про це повідомила міністерка закордонних справ Аніта Орбан.

"Сьогодні за моїм дорученням компетентний керівник МЗС повідомив посла Росії в Будапешті, що, за оцінкою угорської влади, 10 співробітників російської місії займалися діяльністю, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією. Тому угорська сторона закликала зацікавлених осіб залишити Угорщину", - написала вона у фейсбуці.

Орбан пояснила, що це рішення захищає безпеку та суверенітет Угорщини. 

"Це не означає розрив дипломатичних відносин з Росією. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил", - наголосила міністерка. 

Нагадаємо, що в серпні Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для власної безпеки і Європи. 

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