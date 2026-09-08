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Зеленський розраховує на зустріч з Трампом цього місяця

На 20-ті числа вересня заплановані заходи в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, яку відвідають лідери різних країн. 

Зеленський розраховує на зустріч з Трампом цього місяця
Фото: EPA/UPG

Україна вдячна американській стороні за розблокування переговорів із Росією. Візит перемовників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера є цьому підтвердженням, сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Він вважає візит американських представників підтвердженням того, що Україна стала сильнішою на полі бою і в переговорній позиції. Американські військові і аналітики визнали, що з кінця минулого року Україна посилюється на полі бою.

«У Росії багато втрат і мало здобутків», – сказав він.  

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З американцями обговорили дефіцит у антибалістичних ракетах. Візит америкпнців – е шанс показати наслідки ударів росіян і проговорити в деталях, який пакет ППО потрібен українцям. 

Попри все, під час нічного обстрілу 8 вересня Повітряні сили «непогано попрацювали».

«Вони мало збили балістичних ракет – причина вам відома, чому. Але, наприклад, збили більше трьох десятків cruise missiles (крилатих ракет. – Ред.). Це важливо, що позбивали всі ці ракети. Одну тільки не збили», – сказав президент.

Загалом під час удару було близько 180 цілей, з них збили 90 %.

«Хороший результат. Чи він достатній? Ні», – зазначив глава країни.

Україна розраховує, що США підтримують її антибалістичний проєкт FREYJA. А поки він не запущений, Україна потребує пакетів антибалістики від американців.

«Вони почули детально, що нам потрібно, на коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч у 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, і, дай Бог, буде результат», – сказав Зеленський.

Також йде підготовка до зустрічей в тристоронньому форматі з Росією. 

Президент додав, що зерно і енергетика є болючими питанням і для України, і для Росії, і решти світу: Індії, ОАЕ, Саудівської Аравії, Єгипту, Азії.

«Ми готові знайти компроміс», – долав Зеленський, наголосивши, що і Росії треба йти на певні кроки, а не чекати компромісів України. 

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